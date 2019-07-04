إيطاليا وروسيا يعربان عن قلقهما من تجميد المعاهدات النووية

روما في 4 يوليو (أ ش أ)

أعربت إيطاليا وروسيا اليوم الخميس، عن قلق مشترك بشأن تجميد المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية.

وخلال اللقاء الذي جمع في مقر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي)، بين الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمت الإشارة إلى أن "هذا الاعتبار يرتبط بالضرورة التي تم التأكيد مرارا وتكرارا من قبل رئيس الدولة الإيطالية، والتي تتمثل بعدم التخلي عن نهج متعدد الأطراف فيما يتعلق بالقضايا الدولية"، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وأفاد بيان لقصر الرئاسة الإيطالية بأنه "تم التأكيد على العلاقات الثنائية بين إيطاليا وروسيا التي تبقى ممتازة، ومع ذلك فإن هذا الوضع يندرج في سياق البرود العام في العلاقات بين روسيا والغرب، والذي نشأ عن التقييمات المختلفة للوضع في أوكرانيا، الذي توّج بالعقوبات المفروضة على موسكو".