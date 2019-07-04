استعراض القوة العسكرية للولايات المتحدة في واشنطن للاحتفال بيوم الاستقلال

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يتم استعراض القوة العسكرية للولايات المتحدة على نطاق واسع في العاصمة الأمريكية، اليوم الخميس، للاحتفال المخطط بيوم الاستقلال، والذي يثير الكثير من الجدل السياسي.

وبناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقف الدبابات من نوع "أبرامز"، والمركبات المدرعة من طراز "برادلي"، أمام "نصب لنكولن التذكاري"، بينما يقوم فريق الاستعراض الجوي للطائرات المقاتلة التابع للبحرية الامريكية، والمعروف باسم "الملائكة الزرقاء"، بالتحليق فوق سماء واشنطن.

وانتقد الديمقراطيون ترامب بسبب إضفاء الطابع العسكري على الاحتفالات، وزيادة التكاليف على دافعي الضرائب.

كما يشعر المعارضون بالغضب من قرار البيت الأبيض بإنشاء قسم لكبار الشخصيات، أثناء خطاب الرئيس المقرر في الساعة 0630 مساء (2230 بتوقيت جرينتش)، وإعطاء التذاكر للحلفاء السياسيين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن دائرة المنتزهات الوطنية تقوم بتحويل نحو 5ر2 مليون دولار من أجل الحدث، الذي يمثل مجرد جزء قليل من التكلفة الإجمالية، والتي تتجاوز نفقات السنوات السابقة.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات في الساعة 1145 صباحا باستعراض، يتبعه خطاب ترامب - الذي يوصف بأنه يأتي "تحية لأمريكا" – ثم عرض موسيقي وإطلاق ألعاب نارية.