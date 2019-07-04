صحيفة إماراتية: إيران تصر على السباحة ضد تيار القانون الدولي بدلًا من مواجهة عزلته

أبوظبي - (أ ش أ):

سلطت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية الضوء، اليوم الخميس، على إعلان النظام الإيراني رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر من المتفق عليها مع القوى الكبرى، مشيرة إلي أن النظام الإيراني يصر على السباحة ضد تيار "القانون الدولي" بدلًا من مواجهة العزلة التي يعانيها بسبب دعمه الجماعات المتطرفة وتهديده دول الجوار، متناسيًا أن خطوته هذه يدفع ثمنها شعبه.

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "سلوك مرفوض"- إن النظام في إيران لم يتعلم من الدروس السابقة، ويتوهم أن العالم سيقف صامتًا أمام ما يمارسه من "ابتزاز نووي" ضد المجتمع الدولي الذي كان يبحث عن أي مؤشرات لتعديل سلوك طهران لتتحول من "دولة مارقة" إلى عضو سوي في المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة -في ختام افتتاحيتها- إلى أن ممارسات النظام الحاكم في طهران تهدد الأمن والسلام في العالم، وتتسبب في إطالة التوترات الإقليمية والنزاعات بالمنطقة بدعم وتمويل جماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، وتضع إيران من جديد في مواجهة المجتمع الدولي، ما يعرضها لعقوبات إضافية يدفع ثمنها الشعب الإيراني المغلوب على أمره، طالما قادته لم يغيروا سلوكهم العدواني ضد دول الجوار.