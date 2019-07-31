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    ظريف يهدد أوروبا: مستعدون لتقليص جديد في التزاماتنا بالنووي

    12:09 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    ظريف يهدد أوروبا: مستعدون لتقليص جديد في التزاماتنا بالنووي

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتقليص جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تحمها الدول الأوروبية من العقوبات الأمريكية - بحسب العربية.

    وأضاف ظريف في تصريحات للتلفزيون الرسمي "في ظل الظروف الحالية وما لم يتخذ (الأوروبيون) تحركاً، سنتخذ الخطوة المقبلة (في خفض الالتزامات)"، مشيراً إلى ضرورة أن يضمن شركاء إيران الأوروبيون تمكنها من بيع النفط والحصول على عائداته.

    وقالت إيران إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي على مراحل، بل قد تنسحب منه ما لم يجد الأوروبيون سبلاً لحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.

    تصعيد نووي

    وفي وقت سابق، هددت إيران الأوروبيين مجدداً بالتصعيد النووي إذا لم تتم تلبية مطالبها بتجاوز العقوبات الأمريكية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن طهران "ستتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية".

    ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد موسوي - خلال مؤتمر صحفي - أن "الجهود الدبلوماسية مستمرة للحفاظ على الاتفاق النووي، لكنْ لصبر إيران حدود"، على حد تعبيره.

    وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، أعلن في وقت سابق، أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لحين حماية مصالحها، وذلك بعد لقاء في فيينا.

    وقال عباس عراقجي بعد محادثات في فيينا إن الاجتماع الطارئ مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي كان "بناء".

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