الأمم المتحدة تدين قرار ترامب بإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام

نيويورك – (أ ش أ):

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن قرار إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب معاودة العمل بعقوبة الإعدام يتناقض مع التوجه المحلي والدولي لإلغائها أو وقفها.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المتحدث باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كلوفيل قوله "الأمر يستند إلى خطر إعدام أشخاص أبرياء، وهو غير مقبول"، مضيفا أن هناك تقارير في الولايات المتحدة تظهر عن طريق استخدام أدلة الحمض النووي وغيرها أن أشخاصا أبرياء أعدموا هناك".

وتعارض الأمم المتحدة - منذ فترة طويلة - عقوبة الإعدام، مطالبة بإلغائها أو على الأقل وقفها، ويقول منتقدون في الولايات المتحدة إنها تطبق بصورة غير متناسبة على الأقليات والفقراء.