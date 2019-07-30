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    مقتل ليبي إثر سقوط صواريخ على منزله في طرابلس

    02:09 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
    مقتل ليبي إثر سقوط صواريخ على منزله في طرابلس

    أرشيفية

    طرابلس - (د ب أ):
    أكد عميد بلدية "سوق الجمعة" الليبية هشام الشلوي اليوم الثلاثاء وفاة أحد المواطنين نتيجة سقوط مجموعة صواريخ على منزله في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

    واتهم الشلوي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، قوات المشير خليفة حفتر ( قائد ما يسمى بالجيش الوطني ) بـ"الوقوف وراء الهجوم"، وقال: "هذا ليس الهجوم الأول الذي تتعرض له سوق الجمعة، فقد تضررت أمس إحدى المدارس بعد سقوط قذائف عليها ، وفي السابق تعرضت منطقة شرفة الملاحة التابعة للبلدية لقذائف أدت لجرح عدة أطفال".

    وتقع بلدية سوق الجمعة وسط طرابلس ، وتعتبر أحد أكبر بلديات طرابلس الكبرى من ناحية المساحة وعدد السكان، كما يقع مطار معيتيقة الدولي في نطاقها ، وهو المطار الذي تعرض في المدة الأخيرة لهجمات عديدة بقذائف هاون ، كان آخرها مجموعة قذائف سقطت عليه أمس الاثنين وأدت لإيقاف حركة الملاحة لعدة ساعات.

    وتدور في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة اندلعت مطلع أبريل الماضي بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر المدعوم من البرلمان في طبرق.

    مصرع ليبيا قصف منازل سقوط صواريخ
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