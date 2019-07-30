القوات المسلحة الإندونيسية تشكل وحدة لمكافحة الارهاب

جاكرتا - (د ب أ):

شكلت المؤسسة العسكرية الإندونيسية اليوم الثلاثاء وحدة نخبة مكلفة بمحاربة الإرهاب المحلي والدولي.

وقال قائد القوات المسلحة الإندونيسية المارشال هادي تثاحيانتو إن الوحدة، التي أطلق عليها قيادة العمليات الخاصة، تتألف من 500 فرد من الجيش والقوات البحرية والجوية.

وأضاف للصحفيين" في حال وجود تهديد داخلي أو خارجي، سوف يأمر قائد القوات المسلحة الوحدة بالتحرك سريعا وبكفاءة".

ويذكر أن إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم، تعرضت لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون إسلاميون.

وحذرت جماعات حقوقية من أن توسيع دور العسكريين ليشمل محاربة الإرهاب الداخلي يمكن أن يؤدي لحدوث انتهاكات.

مع ذلك، دافعت الحكومة عن هذه الخطوة.

وقال اندهيكا كريسنايودهانتو، المسؤول بالوكالة الوطنية لمكافحة الارهاب إن التشريع المتعلق بمكافحة الارهاب في البلاد ينص على مشاركة العسكريين.

وأضاف "بدون المخابرات الحربية، لم تكن لتحقق أي من جهودنا لمكافحة الارهاب نتائج مرضية"، موضحا"من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه في بعض القضايا، نحن في حاجة إلى مشاركة العسكريين".