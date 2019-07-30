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    السراج: نتطلع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا لحل الأزمة في ليبيا

    01:33 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    السراج: نتطلع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا لحل الأزمة في ليبيا

    فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا

    موسكو - (د ب أ):

    عبّر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، عن أمله في أن تلعب روسيا دورا إيجابيا لحل الأزمة في ليبيا.

    وقال السرّاج في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشرتها اليوم الثلاثاء، "إن زيارات المسؤولين الليبيين إلى روسيا لم تنقطع، ويجمعنا بروسيا علاقات صداقة وتعاون، وحريصون على تنمية وتفعيل الاتفاقات المبرمة معها في فترات سابقة وتحديثها وفقا للاحتياجات الحالية".

    وأكّد: "نتطلع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا لحل الأزمة في ليبيا"، مضيفا أن "روسيا دولة كبرى وعلى الدول الكبرى مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وهذه المسؤولية تفرض وقوفها ضد أي عدوان وتدخلها لتحقيق السلام العادل".

    وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية لشؤون التسوية في ليبيا، ليف دينجوف، أعلن سابقا أن روسيا يمكن أن تصبح المنصة الرئيسية لحل الأزمة في ليبيا، حيث قال: "نحن مستعدون لاستقبال الجميع، ومستعدون لمساعدة الجميع، لم نكن أبدا أصدقاء لأي ممثل أو لاعب ليبي ضد آخر".

    فائز السراج ليبيا روسيا

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