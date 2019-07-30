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نتنياهو يخطط لبناء مشاريع سكنية للفلسطينيين مقابل تعزيز الاستيطان

09:09 ص الثلاثاء 30 يوليه 2019
نتنياهو يخطط لبناء مشاريع سكنية للفلسطينيين مقابل تعزيز الاستيطان

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

كشفت هيئة البث الإسرائيلي، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بادر إلى خطة استثنائية تتعلق بإقامة مشاريع بناء للفلسطينيين في مناطق مصنفة "ج"، بالتزامن مع دفع أعمال البناء داخل المستوطنات في هذه المناطق.

وذكرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوزاري السياسي والأمني ناقش هذه الخطة وأن بعض أعضاء المجلس أبدوا تحفظاتهم عليها.

وألمحت جهات في المجلس إلى احتمال وجود علاقة بين الخطة وبين زيارة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ترامب لإسرائيل في الأيام المقبلة والنشر المتوقع لخطة السلام الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن الخطة أثارت ردود فعل غاضبة لدى أوساط اليمين، واعتبرها البعض "استسلامًا بدلًا من مكافحة البناء غير المرخص الفلسطيني في المناطق المصنفة ج"، ورفض آخرون اشتراط استمرار البناء الإسرائيلي في هذه المناطق بإقامة مشاريع عقارية للفلسطينيين.

وتشكل المناطق المصنفة (ج) 60% من المساحة الكلية للضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية كاملة لإسرائيل.

بنيامين نتنياهو تعزيز الاستيطان مشاريع سكنية فلسطين

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