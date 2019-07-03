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    ترامب: إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي وسمح لها بالحصول على 150 مليار دولار

    07:01 ص الأربعاء 03 يوليو 2019
    ترامب: إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي وسمح لها بالحصول على 150 مليار دولار

    دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار.

    ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم (الأربعاء) عن ترامب قوله في تغريدة على موقع "تويتر" إن إيران الآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب.

    وكان ترامب قد حذر طهران أمس من "اللعب بالنار" بعد إعلانها تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب.

    وتم الاتفاق على الخطة عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن واشنطن انسحبت فيما بعد من الاتفاقية.

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