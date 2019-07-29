المسماري: رصدنا اتصالات بين عناصر بالقاعدة وقطر وتركيا

بنغازي - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الجيش رصد اتصالات هاتفية بين عناصر في تنظيم "القاعدة" الإرهابي وقطر وتركيا.

وقال المسماري ـ خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن قادة الإرهاب في قطر وتركيا وليبيا أجروا اتصالات مكثفة بعد الغارات التي نفذها سلاح الجو الليبي في مصراتة، موضحا أنه تم تقديم أدلة للقضاء تتعلق بجرائم ميليشيات طرابلس.

وأكد أن ليبيا تعتبر حاليا مسرح عمليات للحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أن عملية طرابلس تهدف في الأساس إلى تطهير العاصمة ومحيطها من الميليشيات الإرهابية.

وأشار إلى أن الغارات التي استهدفت الكلية الجوية كانت بسبب تدخل الميليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة، مؤكدا أن أي منطقة تشكل تهديدا للقوات المسلحة ستنضم بشكل مباشر إلى مسرح العمليات في الحرب الشاملة على الإرهاب.

وتحدث المسماري عن جرائم فظيعة ارتكبتها ميليشيات "سرايا ثوار بنغازي" عام 2016، حيث اجتاحوا منطقة أجدابية وصولا لمنطقة المقرون، وارتكبوا جرائم بحق المدنيين هناك ، وقال "ارتكبوا عددا كبيرا من الجرائم والتي تم رصدها من قبل القيادة العامة، وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون الليبي والدولي، وكافة الفاعلين والمحرضين معروفون لدينا بالأدلة والحقائق ، ومن ارتكبوا هذه الجرائم البشعة يقاتلون الآن مع ميليشيات طرابلس".

وكان الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العقيد محمد فرج العوامي قد أعلن في وقت سابق عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج.

وأشار العوامي إلى أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي نفذت أكثر من 10 ضربات استهدفت خلالها مقرات غرفة العمليات والتوجيـه للطيران المسير.

وأضاف أن الغارات شملت أيضا غرفة عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخير لمواقع عسكرية في مصراتة والكلية الجوية فيها وقاعدة سرت، حيث تم تدمير تجمع مليشياوي بالقرب من محطة سرت البخارية.