الخارجية الإيرانية: سنواصل خفض الالتزامات إذا لم يلتزم الأوروبيون بتعهداتهم

طهران- (د ب أ):

أكدت الخارجية الإيرانية عزم الجمهورية الإسلامية خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم يلتزم الأوروبيون بتعهداتهم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي القول اليوم الاثنين: "ستتخذ طهران الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية".

يأتي هذا غداة اجتماع عقده ممثلون عن الدول الأطراف في الاتفاق النووي في فيينا. وبعد الاجتماع صرح ممثل إيران في الاجتماع عباس عراقجي بأن "الأجواء التي سادت الاجتماع كانت إيجابية... ولكن لدينا مشاكل جادة ينبغي إزالتها".

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 كما قامت بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وردا على هذا، رفعت إيران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة الـ67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق، كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى الـ300 كيلوجرام المتفق عليها.

وتتهم إيران الدول الأوروبية بعدم بذل خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وزادت حدة التوترات المرتبطة بإيران مؤخرا في ظل تصاعد التوترات البحرية بين لندن وطهران، والتي أشعلها احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرابة سواحل منطقة جبل طارق التابع للتاج البريطاني وردت الجمهورية الإسلامية على ذلك باحتجاز سفينة تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز.