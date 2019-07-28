  • عاجل:"الهلال 32 دقيقة".. بيان جديد من "البحوث الفلكية" بشأن موعد عيد الأضحى

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    مسؤول روسي: متمسكون بالاتفاق النووي مع إيران

    05:28 م الأحد 28 يوليو 2019
    مسؤول روسي: متمسكون بالاتفاق النووي مع إيران

    مفاعل بوشهر النووي في جنوب ايران لانتاج الطاقة

    فيينا - أ ش أ

    قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن بلاده متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران على الرغم من تقويض الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق.

    وأوضح أوليانوف - في تصريحات له عقب اجتماع طارئ في (فيينا) حول تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أنه بعد محادثات للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المدراء السياسيين، أتاحت الجلسة مناقشة مفصلة للأوضاع المتعلقة بتطبيق الاتفاق بالتركيز على أبعاده النووية والاقتصادية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تقوض الصفقة النووية، لكن كل الأطراف المشاركة فيها متمسكة بالاتفاق بشكل صارم.

    يذكر أن ممثلين عن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران) اجتمعوا اليوم، في (فيينا) لمناقشة الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يمر بأزمة معقدة عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في 8 مايو 2018، وفرض أمريكا عقوبات على إيران، والإجراءات المضادة من قبل طهران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق.

    هذا المحتوى من

    فيينا إيران الاتفاق النووي الإيراني أمريكا روسيا

    الخبر التالى:

    وزير خارجية باكستان: عمران خان أبلغ ترامب برغبة بلاده في استعادة السلام بالمنطقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان