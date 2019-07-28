تصاعد التوترات بعد انقسام احتجاج في هونج كونج إلى مسيرات عديدة

هونج كونج - (د ب أ):

انقسم احتجاج غير مصرح به في هونج كونج إلى العديد من النقاط الساخنة عبر مسافة طولها خمسة كيلومترات من المنطقة التي توجد بها الحكومة المركزية بالمدينة ومناطق تسوق، اليوم الأحد، حيث احتج عشرات الآلاف من السكان على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تسليم المطلوبين.

وتم إقامة متاريس وخطوط إمداد منظمة في منتصف طريق "هينيسي" في خليج "كوزواي"، وهي منطقة التسوق الأكثر شعبية بالمدينة، وسط تواجد محدود من رجال الشرطة.

وعلى بعد عدة كيلومترات، تصاعدت التوترات بين مجموعة ثانية وشرطة مكافحة الشغب بالقرب من مقر شرطة المنطقة الغربية.

وهتف المحتجون ضد شرطة مكافحة الشغب وطلبت الشرطة من الصحفيين المغادرة.

ونظمت جماعات أصغر أيضا مسيرات عبر منطقة "شيوينج وان" وهو الموقع الذي تم الإعلان عنه في بادئ الأمر لاحتجاج اليوم قبل أن ترفض الشرطة إعطاء موافقتها.