  • عاجل:حار رطب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    الجيش اليمني يسيطر على مواقع مهمة شمال شرق محافظة تعز

    11:15 م السبت 27 يوليه 2019
    الجيش اليمني يسيطر على مواقع مهمة شمال شرق محافظة تعز

    الجيش اليمني

    عدن - (أ ش أ):

    سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع مهمة وحررت مناطق جديدة في عمق مديرية ماوية شمال شرق محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

    ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الجيش الوطني حررت خلال الساعات الماضية، جبل "الشوق"، وجبل "ذيب"، في مديرية ماوية، وعددا من المواقع المحيطة، عقب هجوم مفاجئ شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي.

    وأشارت إلى أنه بالسيطرة على جبل "ذيب" الذي يطل على منطقة باهر، ستتمكن قوات الجيش من التوغل في مواقع تمركز الميليشيا بعدد من مناطق مديرية ماوية.

    وحررت قوات الجيش خلال الهجوم، قرى "صلول" و"المدينه" و"حاجر" و" شعنب، وموقعي "المصانع" و"السرايا"، بالإضافة إلى قطعها لخطوط إمداد الميليشيا في جبل "المشمرر".

    وكانت قوات الجيش اليمني سيطرت، الخميس الماضي، على منطقتي حاجر والشعب الأحمر والتباب الجبلية المحيطة بهما بعد شهر من سيطرتها على دار الصُليب ومنطقة باهر وجبل الفراشة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الجيش اليمني عدن محافظة تعز اليمن ميليشيات الحوثي

    الخبر التالى:

    قُتل فيها مليون ونصف شخص.. بحث جديد يثبت ارتكاب تركيا مذابح بحق الأرمن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان