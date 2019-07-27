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    الكرملين: إعدادات لزيارة بوتين إلى فرنسا أغسطس المقبل

    10:04 م السبت 27 يوليه 2019
    الكرملين: إعدادات لزيارة بوتين إلى فرنسا أغسطس المقبل

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - (أ ش أ):

    ذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن إعدادات تجري لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

    وكانت قناة (بي.إف.إم.تي.في.) الفرنسية قد ذكرت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي نظيره الروسي في 19 أغسطس المقبل بمقر إقامته بجنوب فرنسا.

    وبحث بوتين وماكرون - الشهر الحالي - الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بعد الخروج الأحادي للولايات المتحدة منه والتسوية السورية وآفاق حل الصراع الأوكراني الداخلي.

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    Asha
    الكرملين فلاديمير بوتين فرنسا روسيا
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