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    رومانيا تعلن منع شحنة عسكرية روسية من الوصول إلى صربيا

    07:48 م الجمعة 26 يوليه 2019
    رومانيا تعلن منع شحنة عسكرية روسية من الوصول إلى صربيا

    أرشيفية

    بوخارست - (أ ش أ):

    أعلنت رومانيا، اليوم الجمعة، منع شحنة عسكرية روسية من الوصول إلى صربيا نظرًا للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب أعمالها في أوكرانيا.

    وأوضحت الخارجية الرومانية - في بيان نقلت عنه شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أنه لم يمكنها إصدار تصريح مرور للشحنة بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2014، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل.

    وكان مسؤولون في صربيا صرحوا خلال الشهر الجاري بأن رومانيا حجبت وصول 60 دبابة روسية وسيارة مصفحة كان سيتم نقلها عبر نهر الدانوب.

    يذكر أن روسيا تساعد صربيا في تحسين قدرات جيشها ما يزيد من التوترات في المنطقة التي مرت بحرب خلال التسعينات.

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