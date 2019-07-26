فلسطينيو غزة يواصلون مسيرات العودة تحت شعار"لاجئو لبنان"

غزة- (د ب ا):

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية للقطاع، في الجمعة الـ 68 للمسيرات.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "لاجئو لبنان"،بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وقالت: "نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنُعلن بصوتٍ واحد رفضنا لمشاريع التصفية"، مؤكدةً أنّ تواجد الفلسطينيين في لبنان مؤقت والشعب الفلسطيني مُتمسك بحقه في العودة.

وحذّرت الهيئة من استمرار "الاحتلال إطلاق النار على المُتظاهرين شرقي القطاع، لافتةً إلى أنّ ذلك سيجر إلى جولة تصعيد جديدة، مُحملةً الاحتلال تداعيات سياساته تجاه القطاع والفلسطينيين في الضفة المحتلة، وأنّ فصائل المقاومة لن تصمت طويلاً على هذه السياسات والاعتداءات".

وخرجت أمس دعوات في لبنان للاستمرار الحراك الرافض لقانون الذي فرضه وزير العمل اللبناني والذي يعامل اللاجئين الفلسطينيين كوافدين أجانب.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري قال أمس: "في لبنان هناك شيء مجحف بحق الفلسطيني حيث يجري حرمان الفلسطيني من الحقوق الإنسانية".

يذكر أن المواجهات بين القوات الإسرائيلية والمشاركين في مسيرة العودة أسفر عن مقتل 306 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 31 ألفا بجراح مختلفة.

كانت مسيرات العودة قد انطلقت في 30 مارس 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، وتم تدشين خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني، الفاصل بين غزة وإسرائيل.