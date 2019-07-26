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    موريتانيا تدين هدم الاحتلال الإسرائيلية لمبانٍ بالقدس

    06:20 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    موريتانيا تدين هدم الاحتلال الإسرائيلية لمبانٍ بالقدس

    هدم الاحتلال الإسرائيلية لمبانٍ بالقدس

    نواكشوط- أ ش أ:

    أدانت موريتانيا، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مبان سكنية وتجريف أراض في وادي الحمص ببلدة صور باهر بمحاذاة مدينة القدس الشريف، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

    وأكدت الخارجية الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم - رفضها وإدانتها بأشد العبارات لما أقدمت عليه إسرائيل من هدم للمباني وجرف للأراضي في وادي الحمص، لما يترتب عليه من معاناة كبيرة للعائلات الفلسطينية، نساء وأطفالا وشيوخا، وما يشكله من انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

    وطالبت موريتانيا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل كامل مسؤولياتهما تجاه هذا التصعيد الخطير لتغيير الوضع في مدينة القدس الشريف، مشددة على ضرورة فرض الوقف الفوري لهذه الجريمة النكراء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الاحتلال الإسرائيلي موريتانيا هدم الاحتلال الإسرائيلية مبانٍ القدس المحتلة
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