رئيس الوزراء الكندي ناعيا الرئيس التونسي: شخصية رئيسية في انتقال بلده للديمقراطية

أونتاريو - (أ ش أ):

نعى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، معربا عن وقوف بلاده بجانب الشعب التونسي، وقال إنه كان شخصية رئيسية في انتقال تونس إلى الديمقراطية منذ عام 2011.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية - في وقت سابق اليوم - وفاة السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال ترودو - في بيان صدر من مكتبه - "تقف كندا اليوم مع الشعب التونسي في حزنهم على وفاة رئيسهم الباجي قائد السبسي"، وأَضاف "كان الرئيس السبسي أول رئيس للبلاد ينتخب من قبل الشعب التونسي، وكان شخصية رئيسية في انتقال تونس إلى الديمقراطية منذ عام 2011. أجرت تونس إصلاحات سياسية واقتصادية مهمة منذ ذلك الوقت، وستواصل كندا العمل مع الحكومة التونسية لتعزيز الديمقراطية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين."

واختتم بيانه قائلا "بالنيابة عن حكومة كندا ، أقدم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الرئيس السبسي، وإلى حكومة وشعب تونس."