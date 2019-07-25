  • عاجل:العظمى بالقاهرة 37.. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    رئيس الوزراء الكندي ناعيا الرئيس التونسي: شخصية رئيسية في انتقال بلده للديمقراطية

    10:43 م الخميس 25 يوليه 2019
    رئيس الوزراء الكندي ناعيا الرئيس التونسي: شخصية رئيسية في انتقال بلده للديمقراطية

    رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

    أونتاريو - (أ ش أ):

    نعى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، معربا عن وقوف بلاده بجانب الشعب التونسي، وقال إنه كان شخصية رئيسية في انتقال تونس إلى الديمقراطية منذ عام 2011.

    وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية - في وقت سابق اليوم - وفاة السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بعد تعرضه لوعكة صحية.

    وقال ترودو - في بيان صدر من مكتبه - "تقف كندا اليوم مع الشعب التونسي في حزنهم على وفاة رئيسهم الباجي قائد السبسي"، وأَضاف "كان الرئيس السبسي أول رئيس للبلاد ينتخب من قبل الشعب التونسي، وكان شخصية رئيسية في انتقال تونس إلى الديمقراطية منذ عام 2011. أجرت تونس إصلاحات سياسية واقتصادية مهمة منذ ذلك الوقت، وستواصل كندا العمل مع الحكومة التونسية لتعزيز الديمقراطية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين."

    واختتم بيانه قائلا "بالنيابة عن حكومة كندا ، أقدم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الرئيس السبسي، وإلى حكومة وشعب تونس."

    هذا المحتوى من

    جاستن ترودو كندا تونس الباجي قايد السبسي الديمقراطية

    الخبر التالى:

    الرئيس التونسي المؤقت: ملتزم بإجراء الانتخابات وسأحافظ على استقلال البلاد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان