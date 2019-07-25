الخطوط البريطانية: سعداء باستئناف رحلات الطيران من وإلى القاهرة غدًا

لندن/القاهرة - (د ب ا):

أعلنت شركة خطوط الطيران البريطانية (بريتش إيرويز) اليوم الخميس، استئناف رحلاتها من وإلى القاهرة اعتبارًا من يوم غد الجمعة.

وقالت الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) في لندن، إنه "بعد تقييم كامل للترتيبات الأمنية، نعرب عن سعادتنا باستئناف رحلاتنا من و إلى القاهرة اعتبار من يوم الجمعة الموافق 26 يوليو".

وأضافت الشركة: "إن أمن وأمان عملائنا وأطقمنا يحتل دائما الأولوية، وأننا لن نشغل أي طائرة ما لم تكن آمنة للقيام بذلك".

كانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة قد أعلنت اليوم أن وزارة الطيران المدني تلقت إخطارًا من الخطوط الجوية البريطانية بإستئناف رحلاتها الجوية بين مطارى القاهرة وهيثرو بلندن، مساء غد الجمعة، بعد توقفها لمدة أسبوع بدون إبداء أية أسباب.

وقالت المصادر، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس: "أخطرتنا الخطوط البريطانية بوصول أولى رحلاتها برقم 155 قادمة من لندن إلى مطار القاهرة فى الحادية عشرة مساء غد الجمعة، وهى من طراز بوينج 787 أو ماتسمى بطائرة الأحلام، لإستيعاب أكبر عدد من الركاب على أن تغادر الطائرة القاهرة فى الثامنة صباح السبت برقم 154 متوجهة إلى لندن".

وأضافت المصادر أن الخطوط البريطانية لم تخبرنا بأية ملاحظات على إجراءات الأمن بمطار القاهرة، خاصة وأن وفدها الأمنى أشاد بإجراءات التأمين المتبعة بالمطار خلال آخر تفتيش أمنى لهم على مطار القاهرة الخميس الماضى.