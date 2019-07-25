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    رئيس الوزراء الاسترالي يريد اتفاقا تجاريا سريعا مع لندن

    02:04 م الخميس 25 يوليه 2019
    رئيس الوزراء الاسترالي يريد اتفاقا تجاريا سريعا مع لندن

    رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

    كانبيرا- (أ ف ب):

    وعد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الخميس بأن تكون استراليا أول دولة تعمل لإبرام اتفاق تجاري مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.

    وقال موريسون إنه تحدث إلى جونسون لتهنئته، وتعهد الإبقاء على "علاقات متينة جدا" بين البلدين والتحرك "بسرعة عندما تسنح الفرصة" من أجل "اتفاق بين المملكة المتحدة واستراليا".

    ومن المرجح أن يشبه أي اتفاق ثنائي الاتفاق الذي تجري استراليا مفاوضات بشأنه مع الاتحاد الأوروبي.

    ويمكن أن ترغب كانبيرا في وضوح أكبر في العلاقات المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي.

    ودعا موريسون بوريس جونسون إلى حل "القضايا الصعبة جدا" المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لمصلحة الطرفين ولمصلحة "الاقتصاد العالمي بمجمله".

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