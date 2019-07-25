  • عاجل:فيديو| تعرف على وصية فاروق الفيشاوي لنجله "أحمد"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرين من ثلاثة في العاصمة الأفغانية كابول

    02:03 م الخميس 25 يوليه 2019
    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرين من ثلاثة في العاصمة الأفغانية كابول

    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرين من ثلاثة في العاصمة

    كابول- (د ب ا):

    أعلن تنظيم الدولة "داعش" مسؤوليته عن تنفيذ أول انفجارين من بين ثلاث انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس.

    وجاء في بيان نُشر اليوم الخميس على قنوات مؤيدة للتنظيم على تطبيق "تليجرام" أن مسلحي التنظيم استهدفوا مركبة حكومية قبل أن يفجروا عبوة ناسفة أخرى لدى وصول قوات الأمن لموقع التفجير الأول.

    وأعلن مسؤولون في وقت سابق اليوم مقتل ثمانية أشخاص، على الأقل، بينهم خمس نساء وطفل، في انفجارات العاصمة.

    وقال وحيد الله مايار، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، إن 27 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجارات اليت وقعت شرقي المدينة.

    كابول أفغانستان تنظيم داعش تفجير انتحاري

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء الاسترالي يريد اتفاقا تجاريا سريعا مع لندن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان