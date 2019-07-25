داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرين من ثلاثة في العاصمة الأفغانية كابول

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرين من ثلاثة في العاصمة

كابول- (د ب ا):

أعلن تنظيم الدولة "داعش" مسؤوليته عن تنفيذ أول انفجارين من بين ثلاث انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس.

وجاء في بيان نُشر اليوم الخميس على قنوات مؤيدة للتنظيم على تطبيق "تليجرام" أن مسلحي التنظيم استهدفوا مركبة حكومية قبل أن يفجروا عبوة ناسفة أخرى لدى وصول قوات الأمن لموقع التفجير الأول.

وأعلن مسؤولون في وقت سابق اليوم مقتل ثمانية أشخاص، على الأقل، بينهم خمس نساء وطفل، في انفجارات العاصمة.

وقال وحيد الله مايار، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، إن 27 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجارات اليت وقعت شرقي المدينة.