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    دول أوروبية تعرب عن اهتمامها بخطة بريطانيا لإرسال بعثة أمن بحرية للخليج

    08:06 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    دول أوروبية تعرب عن اهتمامها بخطة بريطانيا لإرسال بعثة أمن بحرية للخليج

    الاتحاد الأوروبي

    بروكسل - (د ب أ):

    أعربت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن اهتمامهم بالعرض البريطاني لتشكيل بعثة أمنية بحرية بقيادة الاتحاد الأوروبي لضمان النقل الآمن للشحنات عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، حسبما قالت مصادر في بروكسل اليوم الأربعاء.

    وقال دبلوماسي بريطاني "نحن نشرك شركاءنا حول العالم، ومن بينهم داخل الاتحاد الأوروبي.. لقد أعرب شركاؤنا عن الاهتمام بعرضنا"، بدون تسمية تلك الدول.

    ووفقا لمصارد دبلوماسية في بروكسل، أعربت دول من بينها الدنمارك وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد عن اهتمامهم. ويعتقد أن فرنسا أبدت تأييدها أيضا إلا أن باريس لديها أفكار مختلفة بشأن التفاصيل.

    وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن الخطة أمام البرلمان في لندن أول أمس الاثنين. وجاء هذا بعد أيام من قيام إيران باحتجاز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وأفراد طاقمها الـ23 في المضيق في حادثة وصفت بأنها "قرصنة دولة".

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