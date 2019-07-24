الخارجية الألمانية: نتمسك بالنهج الدبلوماسي تجاه إيران

برلين - (د ب أ):

أكدت الحكومة الألمانية إعطاء الأولوية للمساعي الدبلوماسية لتهدئة النزاع الإيراني.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء في برلين: "نمارس مع فرنسا وبريطانيا سياسة التهدئة، حتى لا يحدث تفاقم للوضع بالغ الخطورة في الشرق الأوسط... نحن متفقون على عزمنا التمسك بالنهج الدبلوماسي تجاه إيران، وبأننا لن نشارك في سياسة الضغط الأقصى الأمريكية".

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على اتصال وثيق مع نظيريه الفرنسي والبريطاني منذ احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج، مشيرا إلى أن الشريكين الأوروبيين لديهما وجودم بحري معتاد في الخليج.

وذكر المتحدث أن ألمانيا تشارك على نحو مكثف في المحادثات بشأن إرسال بعثة أوروبية محتملة للخليج، وقال: "لكن الاعتبارات المنهجية المتعلقة بهذا الشأن لا تزال في بدايتها. من المبكر للغاية في الوقت الحاضر الحديث عن أشكال محتملة لدعم، أو مشاركة ألمانية".

وأوضح المتحدث أنه لا توجد حتى الآن مطالب بمساهمة عسكرية ألمانية، مشيرا في المقابل، إلى التنسيق الوثيق بين الدول الثلاثة، وقال: "نريد الحفاظ على قنواتنا الدبلوماسية كأوروبيين، ومواصلة الاستفادة منها في تهدئة النزاع".

ورحب اتحاد الصناعات الألماني بدراسة توفير حماية أوروبية عبر مرافقة السفن في منطقة الخليج.

وقال شتيفان ماير، العضو بالإدارة التنفيذية للاتحاد: "ضمان نقل بحري تجاري فعال أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدولة مصدرة وصناعية مثل ألمانيا. يتعلق الأمر بحماية قوة القانون الدولي عبر مهمة دفاعية... ويتعلق هذا أيضا بقضية التضامن بين الأوروبين عبر انضمام ألمانيا أيضا للمبادرة البريطانية".