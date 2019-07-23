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    بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء اليابان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

    10:58 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
    بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء اليابان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

    الأمير محمد بن سلمان

    الرياض - (أ ش أ):

    بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال الاتّصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء الياباني والذي عبر خلاله عن تعزيته لأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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    محمد بن سلمان شينزو آبي اليابان السعودية

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