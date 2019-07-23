بن سلمان يبحث مع رئيس الوزراء اليمني مستجدات الأوضاع في البلاد

الرياض - (أ ش أ):

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن اللقاء حضره الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر.