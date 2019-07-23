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بن سلمان يبحث مع رئيس الوزراء اليمني مستجدات الأوضاع في البلاد

07:02 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
بن سلمان يبحث مع رئيس الوزراء اليمني مستجدات الأوضاع في البلاد

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (أ ش أ):

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن اللقاء حضره الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر.

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محمد بن سلمان بن عبدالعزيز معين عبدالملك اليمن

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