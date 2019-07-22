وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان الوضع في إدلب السورية

موسكو - (د ب ا):

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأبديا اهتمامهما بسرعة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال بيان اصدرته وزارة الخارجية الروسية "بحث الطرفان الوضع الراهن لعملية التسوية السياسية للصراع في سوريا، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وأبدى الطرفان اهتمامها بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية وبدء عملها".

وأشار البيان إلى أنه "تم تأكيد أهمية تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب من أجل التنفيذ الشامل لمذكرة استقرار الوضع في إدلب، الموقعة في 17 سبتمبر 2018 عقب محادثات الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي".

كما لفت البيان إلى أن الوزيرين ناقشا أيضا "بعض قضايا التفاعل الثنائي".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا ( تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.