"التعاون الإسلامي" تدين هدم قوات إسرائيلية عشرات المنازل في القدس

الرياض - (د ب أ):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الاثنين، هدم إسرائيل عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم "أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية ، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم ، مما يستدعي المساءلة القانونية".

ودعا العثيمين" المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية، ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين".