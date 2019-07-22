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    "التعاون الإسلامي" تدين هدم قوات إسرائيلية عشرات المنازل في القدس

    03:40 م الإثنين 22 يوليه 2019
    "التعاون الإسلامي" تدين هدم قوات إسرائيلية عشرات المنازل في القدس

    منظمة التعاون الإسلامي

    الرياض - (د ب أ):

    أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الاثنين، هدم إسرائيل عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس.

    وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم "أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية ، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم ، مما يستدعي المساءلة القانونية".

    ودعا العثيمين" المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية، ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين".

    منظمة التعاون الإسلامي القدس إسرائيل يوسف بن أحمد العثيمين

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