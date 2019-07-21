الجيش السوري يغلق معبر التايهة مع قوات سوريا الديمقراطية

دمشق - ( د ب أ):

أغلق الجيش السوري اليوم الاحد، معبر التايهة غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي والذي يربط مناطق سيطرة الجيش السوري مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية في محافظة حلب: "أغلق الجيش السوري اليوم الأحد معبر التايهة بعد يومين من منع قوات سوريا الديمقراطية عبور الشاحنات التي تحمل القمح من التوجه الى مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة حلب ".

وأكدت المصادر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن "إغلاق المعبر جاء للضغط على قسد التي تواجه ضغطا من قبل فصائل المعارضة التي تسيطر على ريف حلب الشرقي."

ويشكل معبر التايهة من أبرز المعابر التي تربط مناطق سيطرة الجيش السوري مع قسد حيث تشكل بوابة دخول المواد الغذائية والصناعية وغيرها من حلب باتجاه الشمال السوري.

وتتقاسم السيطرة على ريف حلب الشرقي القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة.