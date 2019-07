مفاجأة.. تسجيل صوتي يكشف اختطاف إيران ناقلة النفط بحضور فرقاطة بريطانية

كتبت- رنا أسامة:

نشرت شركة "درياد جلوبال" البريطانية، وهي شركة استخباراتية بحرية، الأحد، تسجيلا صوتيًا للاتصالات اللاسلكية بين جنود من الحرس الثوري الإيراني وفرقاطة تابعة للبحرية البريطانية أثناء احتجاز ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني خلال إبحارها في المياه الدولية قُرب مضيق هُرمز يوم الجمعة.

وبحسب التسجيل، الذي نشرته الشركة على حسابها الرسمي عبر تويتر، طلب ضابط بحري إيراني من الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" تغيير مسارها، قائلًا: "إذا أطعت الأوامر، ستكونين في أمان".

كما سُمِع صوت الفرقاطة مونتروز، وهي سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية وموجودة حاليًا في مياه الخليج، بينما كانت تُعرّف بنفسها في التسجيل، الذي لم تكشف شركة الاستخبارات البحري البريطانية جهة حصولها عليه واكتفت بوصفه بـ"الحصري".

#Exclusive VHF audio HMS Montrose & MV Stena Impero: 'If you obey you will be safe, alter your course . . .Under international law your passage must not be impaired, impeded, obstructed or hampered' #Iran #oil #tanker @tombateman @PatrickSawer @AP @AFP @Reuters pic.twitter.com/3fizOedeBe