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    مقتل 6 شرطيين ب​هجوم مسلح في باكستان

    08:33 ص الأحد 21 يوليو 2019
    مقتل 6 شرطيين ب​هجوم مسلح في باكستان

    الشرطة الباكستانية

    إسلام أباد -أ ش أ:

    أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد مقتل 6 من رجالها وإصابة 10 أشخاص آخرين في هجوم مسلح استهدف مركزا تابعا لها شمال غرب البلاد.

    ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن الضباط البارز بالشرطة في مدينة "ديرا إسماعيل خان" سالم خان قوله إن مسلحين يستقلون دراجات نارية فتحوا النار على قوات الشرطة بمنطقة سكنية؛ مما أسفر عن مقتل اثنين منهم ثم استهدفوا مدخل المستشفى التي تم نقل الجرحى إليها، وهو ما تسبب في مقتل أربعة آخرين.

    ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الشرطة الباكستانية هجوم مسلح باكستان
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