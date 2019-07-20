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    قاض أمريكي يرفض الإفراج بكفالة عن رئيس بيرو الأسبق اليخاندرو توليدو

    10:25 م السبت 20 يوليو 2019
    قاض أمريكي يرفض الإفراج بكفالة عن رئيس بيرو الأسبق اليخاندرو توليدو

    رئيس بيرو الأسبق اليخاندرو توليدو

    واشنطن - أ ش أ

    رفض قاض أمريكي الإفراج بكفالة مالية عن رئيس بيرو الأسبق اليخاندرو توليدو، نظرا لاحتمال هروبه من العدالة.

    وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن القاضي الأمريكي توماس هيكسون، قرر استمرار احتجاز توليدو (73 عاما) لحين مثوله أمام جلسة تسليمه لبيرو، التي من المقرر أن تعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

    وقال القاضي الأمريكي إن الإفراج بكفالة عن توليدو ثم تمكنه من الفرار من شأنه ان يمثل إخفاقا دبلوماسيا كبيرا للولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها حيال بيرو، المنصوص عليها في معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين الدولتين.

    تجدر الإشارة إلى أن توليدو - الذي تولى منصب الرئاسة في بيرو بين عامي 2001 و2006 - يعيش بولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ عدة سنوات، ويرفض المثول أمام قضاء بلاده لمحاكمته بتهمة الحصول على رشوة قدرها عشرين مليون دولار من إحدى شركات البناء البرازيلية، وهو ما ينفيه توليدو.

    وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على توليدو أثناء وجوده داخل منزله بكاليفورنيا، يوم الثلاثاء الماضي، بناء على طلب تسليم مقدم من سلطات بيرو.

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    توماس هيكسون بيرو اليخاندرو توليدو

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