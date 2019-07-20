بلومبرج تحذر من تداعيات اندلاع حرب علنية مباشرة في الخليج

واشنطن- (د ب ا):

حذرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت من احتمالات ارتفاع أسعار النفط والغاز ورسوم التأمين وتزايد الهجمات على البنية التحتية للطاقة والمصارف على نحو سريع في حال تطور عملية احتجاز إيران لناقلتين بريطانيتين إلى حرب علنية مباشرة.

وقالت الوكالة فى تقرير لها اليوم السبت إن اندلاع حرب علنية مباشرة فى الخليج(الفارسي) من الممكن أن يؤدى إلى دخول اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي فى حالة ركود، وربما يؤدي إلى ابتعاد العالم سريعا عن الوقود الإحفوري.