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    اختراق حساب شرطة لندن على تويتر

    03:36 م السبت 20 يوليه 2019
    اختراق حساب شرطة لندن على تويتر

    تعبيرية

    لندن- (د ب أ):

    ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن مجهولين اخترقوا حساب شرطة لندن على تويتر في وقت متأخر من أمس الجمعة، ما أسفر عن سلسلة من التغريدات الغريبة، حيث دعا بعضها إلى الإفراج عن مغني الراب ديجا دي.

    ونقلت وكالة أنباء برس أسوسيشن عن شرطة العاصمة البريطانية القول إن المخترقين تمكنوا من دخول منصة "ماي نيوز ديسك" وليس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المركزية.

    واعتذرت شرطة لندن لمتابعي الحساب وقالت إنها تنظر في ملابسات الحادث.

    وذكرت برس أسوسيشن اليوم أن مغني الراب ديجا دي،17 عاما، واسمه الحقيقي ريز هربرت، اعتقل العام الماضي إلى جانب أربعة آخرين، بعدما تم القبض عليهم وبحوزتهم مضارب كرة البيسبول ومناجل كانوا يخططون لاستخدامها في مهاجمة مجموعة خصم لهم.

    جدير بالذكر أن ديجا دي يغني نوع من الراب يسمى "دريل" الذي غالبا ما يروج للأسلحة والمخدرات والعنف. وتم بالفعل منع ديجا دي وغيره من مغنيي هذا النوع من الراب من تاليف موسيقى تروج للعنف وصدرت اوامر لهم بإبلاغ الشرطة عندما يعتزمون نشر مقاطع فيديو جديدة أو إقامة حفلات .

    اختراق حساب شرطة لندن على تويتر شرطة لندن تويتر بريطانيا
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