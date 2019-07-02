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    الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

    10:57 ص الثلاثاء 02 يوليو 2019
    الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

    ميلشيا الحوثي

    أبوظبي/المنامة - (د ب أ):

    أدانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اليوم الثلاثاء بشدة الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

    واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، "هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة"، واعتبرته "دليلا جديدا على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

    وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها التام إلى جانبها وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.

    من جانبها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم. وشددت، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

    مطار أبها السعودي البحرين الحوثيون الإمارات إيران

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