فلسطينيو غزة يستعدون للمشاركة في جمعة" حرق العلم الإسرائيلي"

غزة- (د ب أ):

يستعد المتظاهرون الفلسطينيون في غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية للقطاع، في الجمعة الـ 67 للمسيرات.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "حرق العلم الصهيوني"،وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وحذرت الهيئة"الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في التصعيد والغطرسة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة"، وقالت إن "الفوز بالانتخابات هذه المرة لن يكون على حساب دماء الابرياء من ابناء شعبنا في غزة".

وأضافت أن "على نتنياهو ( رئيس الحكومة الإسرائيلية) ان يعلم أن سبب فشله في الانتخابات سيكون صمود شعبنا في غزة".

وتابعت: "نؤكد على اصرارنا في المضي في طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة و احترام إرادة واهداف شعبنا الذي يتوق إلى الحرية و زوال الاحتلال"، مبينة أن "هذا يتطلب تنفيذ قرارات (المجلس المركزي الفلسطيني عام 2015 م، بما فيها الغاء اوسلو وملحقاته الامنية والاقتصادية ".

يشار أن مسيرات العودة الاسبوعية المستمرة منذ مارس 2018 قتل فيها أكثر من 300 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، واستدعت تدخلات من مصر وقطر والأمم المتحدة لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.