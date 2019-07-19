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    ترامب يرشح "جين سكاليا" لمنصب وزير العمل

    03:31 ص الجمعة 19 يوليو 2019
    ترامب يرشح "جين سكاليا" لمنصب وزير العمل

    جين سكاليا

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، ترشيح "جين سكاليا" لمنصب وزير العمل.

    وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إن جين عاش حياة من النجاح الرائع في مجالي القانون والعمل ويحظى باحترام كبير ليس كمحام فحسب بل كمحام يتمتع بخبرة عظيمة. وسيكون عضوا عظيما في إدارة فعلت في أول عامين ونصف أكثر ربما من أي إدارة أخرى في التاريخ.

    وسيحل سكاليا محل ألكسندر أكوستا، الذي استقال الأسبوع الماضي، إثر تساؤلات بشأن دوره في اتفاق لتخفيف العقوبة عن جيفري إبشتاين المدان بالاعتداء الجنسي قبل نحو عشرة أعوام، عندما كان أكوستا يشغل منصب محام عام في ذلك الحين.

    وأعلن ترامب استقالة أكوستا في البيت الأبيض، وقال إنه كان قرار أكوستا، وإنه كان بوده أن يستمر في العمل كأحد أعضاء حكومته.

    جين سكاليا دونالد ترامب منصب وزير العمل تويتر
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