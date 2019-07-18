نائب ترامب: واشنطن ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران

القاهرة – مصراوي:

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أنشطة تلك الجماعات المسلحة.

وأكد بنس، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس الفرنسية، أن العقوبات الأمريكية ستشمل 4 عراقيين بتهم انتهاك حقوق الإنسان.

يأتي ذلك، بعد تصريح مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تعتقد أن فصائل مسلحة في العراق على صلة بإيران زادت في الفترة الأخيرة مراقبتها للقوات والقواعد الأمريكية باستخدام طائرات مسيرة متاحة تجاريًا.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "رويترز" إنه إلى جانب مهام الاستطلاع، يمكن للطائرات المسيرة الإيرانية أن تسقط ذخيرة أو حتى أن تنفذ "طلعة انتحارية حيث يتم تزويدها بالمتفجرات وتوجيهها إلى هدف ما".