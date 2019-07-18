روسيا مستعدة لتزويد تركيا بطائرات مقاتلة بعد استبعادها من برنامج مقاتلات إف-35 الأمريكية

موسكو - (د ب أ):

أعلنت شركة روسية متخصصة في تصنيع المعدات الدفاعية أن روسيا مستعدة لتزويد تركيا بمقاتلات سو-35، وذلك غداة إلغاء الولايات المتحدة لخطط سابقة لتزويد أنقرة بمقاتلات إف-35 .

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن سيرجي تشيميزوف مدير شركة "روستوك" للأسلحة الحكومية الروسية :"إذا ما أبدى زملاؤنا الأتراك الرغبة، فإننا مستعدون للعمل للتزويد بـ "سو-35".

وكانت الولايات المتحدة ألغت خططا لإمداد تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بمقاتلات إف-35 بعدما بدأت تركيا في تسلم أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي خلال الأسبوع الجاري.