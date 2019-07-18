مخاوف من مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في حريق يشتبه أنه متعمد باليابان

طوكيو - (د ب ا):

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الخميس أنه يخشى أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم في حريق يشتبه في أنه متعمد باستوديو للرسوم المتحركة في مدينة كيوتو بغرب اليابان.

ونقلت كيودو عن السلطات المحلية القول إن 36 شخصا أصيبوا، من بينهم 10 أشخاص حالتهم خطيرة.

وأشارت كيودو إلى أنه تم احتجاز رجل يبلغ من العمر 41 عاما. ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.