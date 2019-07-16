السعودية تجدد رفض "ادعاءات" وضع عراقيل أمام حُجاج قطر

القاهرة- (مصراوي):

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، رفضه للادعاءات التي صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، حول وضع المملكة عراقيل أمام قدوم الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر.

ورفض مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، ما عدّه "ادعاءات" صادرة عن الوزارة القطرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ووصف المجلس السعودي الرواية القطرية بـ"المنافية للحقيقة"، إذ كانت قد اتهمت قطر السعودية بوضع العراقيل أمام قدوم الحجاج والمعتمرين القطريين أو المقيمين على أرض قطر لأداء مناسك الحج والعمرة في المملكة.

وكشف أن عدد المعتمرين الذين زاروا السعودية بلغ 8 ملايين معتمر وأكد أن المملكة ستستقبل مليوني حاج خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الحج والعمرة السعودية الرواية القطرية، وأكدت أن الدوحة هي من تضع العراقيل أمام حجاجها ومعتمريها عبر حجب الرابط الإلكتروني الذي خصصته السعودية للحجاج والمُعتمرين في قطر، بالإضافة إلى عدم توقيع الوفد القطري على اتفاق حول الحج خلال زيارته إلى السعودية.

وتتهم قطر المملكة بحرمان الحجاج والمعتمرين القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة على أراضيها منذ بداية الأزمة الخليجية، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتسييس قضية الحج.

وكانت السعودية قد سمحت للحجاج والمعتمرين القطريين بالقدوم إلى أراضيها عبر أي خطوط جوية باستثناء الخطوط القطرية.