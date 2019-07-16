شركة طيران إندونيسية تقاضي ناشطا على موقع يوتيوب بعد نشره قائمتها للطعام

جاكرتا - (د ب أ):

صرح ناشط إندونيسي على موقع يوتيوب اليوم الثلاثاء بأن شركة "جارودا" الجوية الوطنية الإندونيسية بدأت في مقاضاته بعد منشور على موقعٍ للتواصل الاجتماعي حول قائمة طعام مكتوبة بخط اليد مخصصة لدرجة رجال الأعمال.

وكان ريوس فرنانديز، وهو مدون فيديوهات، قد نشر مقطع فيديو على موقع إنستجرام يظهر القائمة مكتوبة على قصاصة ورق من دفتر ملاحظات السبت الماضي، وكتب أسفلها:"جار طباعة قائمة الطعام يا سيدي".

وجرى تداول المنشور على نطاق واسع وسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي بإندونيسيا من الشركة.

وقال ريوس إنه تلقى استدعاء من الشرطة على خلفية المنشور.

وأوضح على موقع إنستجرام :"تم إبلاغنا بأننا نواجه اتهاما بالتشهير. متأكد من أنكم تعلمون أني لم أكن أقصد التشهير بأحد".

وأضاف :"أتمنى أن تتمكنوا من دعمي لأني لا أريد أن أرى أحدا يتم مقاضاته لعرضه وجهة نظره بأمانة وبنقد بناء".

وذكرت جارودا أن أحد أفراد طاقم الطائرة هو ما أعد القائمة المكتوبة بخط اليد للاستعمال الشخصي وليس لإتاحتها للركاب.

وأكدت الشرطة أن الشركة أقامت دعوى تشهير ضد ريوس.

وتعرضت الشركة للمزيد من الانتقادات اليوم بعد نشر تعميم توجه فيه أفرادها بعدم السماح للركاب بالتقاط صور أو مقاطع فيديو ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة لاحقا أنه تم سحب التعميم، إلا أنها نصحت الركاب باحترام خصوصية الأشخاص الآخرين وعدم التقاط صور لهم.