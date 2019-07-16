  • عاجل:بعد ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق الجامعات.. المتفوقون يتظلمون: "عندنا حلم"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    الرئيس العراقي يدعو إلى حل القضايا مع إقليم كردستان وفق الدستور

    02:32 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
    الرئيس العراقي يدعو إلى حل القضايا مع إقليم كردستان وفق الدستور

    الرئيس العراقي برهم صالح

    بغداد - (د ب أ):
    دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء إلى اعتماد لغة الحوار لحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستوري العراقي.

    وأكد الرئيس العراقي ، خلال استقباله مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان على "أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البنًاء لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة" ، بحسب بيان للرئاسة العراقية .

    وأعرب عن ثقته بـ"تحقيق التوافق بين الاطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي".

    وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان رغبة حكومته "بتكثيف الحوارات والاحتكام الى الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية".

    ومن المنتظر أن يجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان، الذي وصل بغداد اليوم برفقة وفد وزاري من الاقليم، مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لبحث الملفات العالقة بين الطرفين وخاصة ملف مستحقات النفط وآلية تصدير النفط الخام من حقول كردستان بإشراف شركة النفط الوطنية العراقية (سومو).

    برهم صالح العراق كردستان

    الخبر التالى:

    شركة طيران إندونيسية تقاضي ناشطا على موقع يوتيوب بعد نشره قائمتها للطعام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان