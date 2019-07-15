لحظة انقلاب شاحنة الجماهير في الجزائر ومقتل 7 أشخاص (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

نشرت قناة الجزائرية الأولى، الإثنين، مقطع فيديو يُظهر انقلاب شاحنة كانت تحمل مشجعين جزائريين يحتفلون بصعود فريقهم إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا، ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى حتى الآن.

ذكرت تقارير محلية جزائرية أن الحادث وقع ببلدة سيدي عبدالعزيز بولاية جيجل شرقي البلاد مساء أمس بعد المباراة ضد نيجيريا.

وأظهر الفيديو الشاحنة وهي تحاول التحرك يمينًا ويسارًا في محاولة من قائدها الاحتفال، لكن الشاحنة انحرفت بشطة وانقلبت وعلى متنها المشجعين.

وفاز المنتخب الجزائري مساء أمس الأحد على نظيره النيجيري في نصف نهائي بطولة أفريقيا بهدفين لهدف، ليصعد بذلك رفاق اللاعب رياض محرز إلى نهائي البطولة المقامة في مصر لملاقاة السنغال يوم الأحد.