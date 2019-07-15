الأمم المتحدة: معدلات الجوع ترتفع مجددا وتؤثر على أكثر من 800 مليون شخص حول العالم

روما- (د ب أ):

ذكرت هيئات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع حول العالم ارتفع العام الماضي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 6ر821 مليون شخص.

وقالت الهيئات الأممية في تقريرها الذي يحمل اسم "وضع الأمن الغذائي والتغذية حول العالم" إن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع حول العالم عاد إلى المستويات التي تم تسجيلها خلال عامي 2010 و2011.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية حول العالم 7ر811 مليون شخص عام 2017 و5ر796 مليون شخص في 2016 و4ر785 مليون شخص في 2015.

وأوضحت الهيئات الأممية أن العدد الذي تم تسجيله عام 2018 يعني أن قرابة 11 بالمئة من سكان العالم لا يجدون كفايتهم من الغذاء.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه يؤكد "التحدي الكبير الذي يتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030".

وتم إعداد التقرير بواسطة منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، وتم تقديمه اليوم الاثنين في نيويورك.