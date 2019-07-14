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    مقتل 6 سوريين وإصابة 8 آخرين في قصف شنته مجموعة إرهابية استهدف حلب

    08:56 م الأحد 14 يوليو 2019
    مقتل 6 سوريين وإصابة 8 آخرين في قصف شنته مجموعة إرهابية استهدف حلب

    قصف مجموعة إرهابية لمدينة حلب

    دمشق - (أ ش أ):

    قتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب 8 آخرون جراء قصف استهدف به مسلحون مدينة حلب.

    وجددت المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي استهدافها بالقذائف الصاروخية حيي حلب الجديدة ومنيان ، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد.

    من جانب آخر ، أشارت القناة إلى أن إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية لمحافظة حلب، اعتدوا على المدينة بقذيفة صاروخية سقطت في محيط القصر البلدي، ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان.

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