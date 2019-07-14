خبير: تأثيرات العقوبات الأمريكية المتوقعة على الليرة التركية ستكون محدودة

واشنطن - (د ب أ):

كشف خبير اقتصادي عن أن العقوبات الأمريكية المحتملة من جانب واشنطن على أنقرة بسبب منظومة صواريخ إس – 400، سيكون لها تأثير محدود على الليرة التركية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن حسنين مالك الخبير في بنك "تيليمر" الاستثماري الذي يركز على الأسواق الناشئة: "من المحتمل ألا ترد ردود فعل سلبية من جانب المستثمرين على غرار ما فعلوا حيال إقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا مؤخرا، إلا إذا كانت العقوبات قوية بشكل غير متوقع".

وتابع " على المدى الطويل، تظل تركيا حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، خاصة عندما تقف الولايات المتحدة في مواجهة إيران وروسيا".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الشهر الماضي، إن العقوبات قد تكون خفيفة.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت يوم الجمعة وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة، وهي المنظومة التي تعترض عليها واشنطن ولوحت بفرض عقوبات على أنقرة إذا تسلمتها.