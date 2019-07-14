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    تحطم طائرة صغيرة تقل 9 أشخاص شمالي السويد

    05:21 م الأحد 14 يوليو 2019
    تحطم طائرة صغيرة تقل 9 أشخاص شمالي السويد

    تحطم طائرة صغيرة

    ستوكهولم - (د ب أ):

    تحطمت طائرة صغيرة شمالي السويد وعلى متنها تسعة أشخاص.

    وذكرت الشرطة المحلية اليوم الأحد، أن المؤشرات الأولية توضح أن الحادث وقع بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة جنوب مدرج المطار في أوميا.

    ولم تتوافر معلومات حول ملابسات الحادث أو حول الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن الطائرة. واشارت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية التي كانت أول وسيلة إعلام تبث نبأ عن الحادث إلى أن الركاب من هواة القفز بالمظلات. ولم يؤكد المسؤولون ما ذكرته الصحيفة حتى الآن.

    تحطم طائرة صغيرة السويد ستوكهولم

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