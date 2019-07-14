آلاف المهاجرين السريين قلقون من حملة لتوقيفهم في الولايات المتحدة

واشنطن- (أ ف ب):

ينتظر آلاف المهاجرين السريين بقلق في الولايات المتحدة حملة مداهمات الشرطة التي أعلن دونالد ترامب أنها ستبدأ، اليوم الأحد، قبل إجراءات لإبعادهم يؤكد الرئيس الأمريكية أنه "مضطر" للقيام بها.

ولن تؤثر عشرات التظاهرات في جميع أنحاء البلاد على هذا القرار ولا الدعوات إلى ضبط النفس.

ويُنتظر أن ينتشر في وقت مبكر من الأحد عناصر إدارة الهجرة في شوارع عشر مدن أمريكية كبيرة على الأقل، لتوقيف حوالى ألفي شخص أوضاعهم غير نظامية.

ويبدو أن حملة التوقيفات هذه ستشمل عددا أقل بكثير من "الملايين" الذين توقع ترامب اعتقالهم في يونيو مع إعلانه عن العملية التي أرجئت حينذاك. لكن ذلك لم يبدد قلق الذين قد تطالهم الحملة.

وما يثير قلقا أكبر هو ما ذكرته وسائل إعلام من أن سلطات الهجرة تنوي أيضا إبعاد المهاجرين السريين الذين تقوم بتوقيفهم خلال عملية دهم لكن أسماءهم ليست مدرجة على لوائح الأفراد الذين تبحث عنهم.

وقال رئيس بلدية شيكاغو الديموقراطي لوري لايتفوت لشبكة "سي ان ان" الأمريكية إن "هذا الغموض وهذا الخوف مدمران وهذا أمر لا جدال فيه".

لكن الرئيس الأميركي أكد الجمعة إن "رؤساء بلديات العديد من المدن يطالبون" بهذه الحملة. وقال "معظمهم (رؤساء البلديات). هل تعرفون لماذا؟ لأنهم لا يريدون جرائم في مدنهم وفي ولاياتهم".

من جهته، أوضح رئيس بلدية ميامي الجمهوري فرنسيس سواريز الذي أدرجته مدينته على لائحة المناطق التي تشملها حملة الدهم "خلال السنة الأولى من ولايتي (في 2018)، انخفض معدل جرائم القتل إلى أدنى مستوى خلال 51 عاما (...) لذلك لا أرى أن اختيار ميامي منطقي".

وأضاف "هذا لا يسهل مهمة رؤساء البلديات للحفاظ على الهدوء والسلم".

قام عدد من العاملين في المجالس البلدية ومعهم منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان علنا بتذكير الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية بحقوقهم وبدعوتهم إلى ممارستها.

وقالت رئيسة بلدية أتلانتا كيشا بوتومز لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، أمس السبت: "إذا كنتم تخشون أن يتم طردكم فابقوا في بيوتكم الأحد أو تنقلوا في مجموعات". وأضافت "إذا قرع أحد باب بيتكم، فلا تفتحوه أرجوكم، إلا إذا كانت هناك مذكرة" قضائية.

وصرح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو لشبكة "ام اس ان بي سي" أنها "ضربة سياسية لإقناع كثيرين بأن المشاكل تأتي من المهاجرين في الولايات المتحدة". وكغيره من المسؤولين الآخرين، يخشى دي بلازيو من أن يدفع هذا المناخ المهاجرين السريين إلى الامتناع عن التفاعل مع الشرطة، ما يعقد مهمته.

وكان ترامب أعلن عن بدء حملة واسعة لترحيل مهاجرين غير قانونيين في نهاية الأسبوع الجاري. وقال "أتوا بطريقة غير قانونية، في حين سنرحّلهم بطريقة قانونية. الأمر بسيط للغاية".

وأوضح أن هذه الحملة "ليس أمراً أحب فعله، ولكنّ أناساً أتوا إلى بلدنا بطريقة غير قانونية"، مؤكدا أنّه "مضطر" للقيام بعمليات الترحيل.

وأضاف أن "ملايين الأشخاص يقفون في طوابير ليصبحوا مواطنين في هذا البلد". وتابع: "أجروا الاختبارات، درسوا، تعلموا الإنجليزية، انتظروا لسبع سنوات أو ثمان أو تسع (...) ليس من العدل أن يكون كافياً لشخص عبور الحدود للحصول على الجنسية الأمريكية".

ويخشى كثيرون من تدفق جديد لمهاجرين توقفهم السلطات بينما أصبحت مراكز الاحتجاز ممتلئة.

وفي الواقع، تواجه الولايات المتحدة منذ عام أزمة هجرة على حدودها مع المكسيك التي يعبرها كل شهر آلاف القادمين من أميركا الوسطى الفارين من العنف والفقر في بلدانهم.

وانخفض عدد المهاجرين السريين الذين أوقفوا في يونيو -أكثر من مئة ألف- بنسبة 28 بالمئة عن العدد الذي سجل في مايو، لكن الوضع على الحدود يبقى "حرجا" حسبما ذكرت وزارة الأمن الداخلي هذا الأسبوع.

وجرت تظاهرات في عدد من المدن الأمريكية بينها لوس انجليس وواشنطن الجمعة والسبت للمطالبة بإغلاق مخيمات احتجاز المهاجرين التي وصفها المعترضون بأنها "معسكرات اعتقال حقيقية".

وتتحدث وسائل إعلام أمريكية عديدة عن مراكز يحتجز فيها أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما بدون ذويهم، في ظروف صحية مثيرة للقلق.

وأفادت شائعة السبت أن شرطة الهجرة يمكن أن تطلب غرفا في فنادق لتجميع المهاجرين الذين ستعتقلهم الأحد بسبب نقص الأماكن.

لكن ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت مجموعة "ماريوت انترناشيونال" إنها لم تتلق أي طلب في هذا الاتجاه من السلطات الأمريكية، لكنها اتخذت مسبقا "قرارا برفض أي طلب لاستخدام فنادقنا كمراكز احتجاز".